Nöbetçi Eczaneler (07 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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LA PHARMA ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 14 14
Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)
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ORHAN BERKE ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BAHAR ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
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OSMANKAN ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
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ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
07.10.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele