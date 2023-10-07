Nöbetçi Eczaneler (07 Ekim 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (07 Ekim 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

LA PHARMA ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 14 14

Şht.Mustafa Mehmet Sok. 71/C Göçmenköy / Lefkoşa (Adıgüzel lastik servisi yanı Erel ahşap karşısı)

***

ORHAN BERKE ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BAHAR ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

***

OSMANKAN ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

***

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

07.10.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

07/10/2023 09:06
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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