Nöbetçi Eczaneler ( 07 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
07/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AŞAN ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
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ÇINARLI ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 23 60
Güven Sok. 21 A Hamitköy (Ekin Adademir Yurtları arkası)
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ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
PINAR KEKLİK ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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RIZKI ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 34 96
NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
MAĞUSA BÖLGESİ:
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
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ERTUĞ EMİN ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
RESMİYE ESE ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
YÜKSEL ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
BUĞRA ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
07.09.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele07/09/2024 08:59