Nöbetçi Eczaneler ( 07 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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07/09/2024

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Nöbetçi Eczaneler ( 07 Eylül 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AŞAN ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

***

ÇINARLI ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 23 60

Güven Sok. 21 A Hamitköy (Ekin Adademir Yurtları arkası)

***

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

PINAR KEKLİK ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

RIZKI ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 34 96

NaciTalat Cad. N0:3 Foto Berkenat yanı Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

MAĞUSA BÖLGESİ:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

***

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

RESMİYE ESE ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

YÜKSEL ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

BUĞRA ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

07.09.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

07/09/2024 08:59
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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