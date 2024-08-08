Nöbetçi Eczaneler ( 08 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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08/08/2024

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Nöbetçi Eczaneler ( 08 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

DEREBOYU ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 839 14 14

Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Bellapais Trafik Işıkları Yolu Ardıç Yanı Doğanköy -Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYBENK ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

YÜKSEL ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ:

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

08.08.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

08/08/2024 09:02
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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