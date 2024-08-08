Nöbetçi Eczaneler ( 08 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
08/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
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DEREBOYU ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 839 14 14
Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa
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ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
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SETENAY BENGİSU ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 816 00 82
Bellapais Trafik Işıkları Yolu Ardıç Yanı Doğanköy -Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYBENK ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
YÜKSEL ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ:
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
08.08.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele08/08/2024 09:02