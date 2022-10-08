Nöbetçi Eczaneler (08 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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08/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (08 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

İSMET ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

***

ÖZÜN ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 224 12 10

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli

***

PERVİN ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 28 18

Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LİFE ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 73 50

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

***

BARIŞ ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

BUĞÇE ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük. Zeytinlik yolu, Nusmar Market yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GÜLOĞLU ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 38 68

Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa

***

MEVA ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

KUDRET ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 7 00

Vatan Cad. N0:95 Vadili Mağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

08.10.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

 

08/10/2022 08:25
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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