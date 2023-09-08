Nöbetçi Eczaneler (08 Eylül 2023)
08/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAMLA KARDÜZ ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 45 65
Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa
***
İSMET ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
***
ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 40 20
Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ADAŞEHİR ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 01 88
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne
***
KANDİL ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
***
ŞİFALI ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ERGİN ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
***
HİÇKORKMAZ ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 46
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
İSKELE BÖLGESİ:
AVİCENNA ECZANESİ
08.09.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele