Nöbetçi Eczaneler (08 Eylül 2023)

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08/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (08 Eylül 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAMLA KARDÜZ ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 45 65

Atatürk Cad. Kolan British karşısı, Gönyeli, Lefkoşa

***

İSMET ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa

***

ŞİRİN BOLKAN ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 40 20

Atatürk Cad. Ersalıcı Atp. Hamitköy Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ADAŞEHİR ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 01 88

Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası yanı, Avrasya Gold Apartmanı, (Arçelik yanı, Yok Yoktur Market karşısı), Girne

***

KANDİL ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

***

ŞİFALI ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ERGİN ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 47 35

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa

***

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 46

Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

08.09.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

08/09/2023 08:48
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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