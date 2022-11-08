Nöbetçi Eczaneler (08 Kasım 2022)
08/11/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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EBRU BAŞAY ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
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GÖNÜL ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 84 61
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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İLGEN ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 81 18
Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
PETEK ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
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ULUÇAY ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 24
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
08.11.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele