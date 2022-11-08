Nöbetçi Eczaneler (08 Kasım 2022)

ads ads ads ads
08/11/2022

ads
Nöbetçi Eczaneler (08 Kasım 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

***

GÖNÜL ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 84 61

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

GİRNE BÖLGESİ:

BARIŞ ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 84 10

Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta

***

İLGEN ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 81 18

Bedrettin Demirel Cad. Özyalçın 156 Apt. Yaprak Tantuni çaprazı, Suvari mağazası yanı, Girne

***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

PETEK ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

08.11.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

 

08/11/2022 12:05
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.