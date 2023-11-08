Nöbetçi Eczaneler (08 Kasım 2023)
08/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
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CEVHER ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
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TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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MELİS UZUN ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
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RIZKI 2 ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 824 56 06
Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
OSMANKAN ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 92 97
Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu
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VELİ ATEŞ ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 04 19
Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
08.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele