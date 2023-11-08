Nöbetçi Eczaneler (08 Kasım 2023)

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08/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (08 Kasım 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa

***

CEVHER ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Damdelen Petrol karşısı Yenikent Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

***

MELİS UZUN ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

***

RIZKI 2 ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 824 56 06

Mülk Plaza No:11 Çatalköy Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

OSMANKAN ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 92 97

Hüseyin Durmuş Sok. 50/ A Dük.No:2 Larnaka Yolu

***

VELİ ATEŞ ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 04 19

Adsız Asker Sok. Noyan Apt. No:1, Salamis Yolu, Shoe For Me ayakkabı mağazasından içeri dönünce Merve kuaför yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

08.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

08/11/2023 09:04
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TAGS: eczane, haber, kıbrıs, Çalışma Saatleri
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