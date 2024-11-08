Nöbetçi Eczaneler (08 Kasım 2024)
08/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
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KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 12 10
Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
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OBA ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
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TÖRENSEL ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
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ZEHRA KELEBEK ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 38 88
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALKIN ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
ERİN ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 70 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
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MELEK İBRAHİM ECZANESİ
08.11.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele08/11/2024 09:08