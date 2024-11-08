Nöbetçi Eczaneler (08 Kasım 2024)

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08/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (08 Kasım 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No: 66A Dış Kapı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 12 10

Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli

***

OBA ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

***

TÖRENSEL ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALKIN ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

ERİN ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 70 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

***

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

08.11.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

08/11/2024 09:08
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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