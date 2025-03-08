Nöbetçi Eczaneler (08 Mart 2025)

8 Mart Cumartesi KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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08/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (08 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

AHMET MISIRLI ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz. Hasan Tahisn Cad. 42/6, (Lemar yolu, Serena Butik karşısı), Kermiya, Lefkoşa

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 841 28 39

Hasane Ilgaz 13/C, Pegasus Hava Yolları yanı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa

NERGİS ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 50 75

Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

ASRIN ÜMİT ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 839 19 60

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ÖZGE KALE ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

REZAN ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 11

İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SEVİL ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

SIDIKA UMAR ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

YÜKSEL ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

MEHMET HOCA ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

 

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

08.03.2025 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

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TAGS: Nöbetçi Eczanaler, Cumartesi, KKTC, Haftasonu
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