Nöbetçi Eczaneler (08 Mart 2025)
8 Mart Cumartesi KKTC Nöbetçi Eczaneleri
08/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
AHMET MISIRLI ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz. Hasan Tahisn Cad. 42/6, (Lemar yolu, Serena Butik karşısı), Kermiya, Lefkoşa
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 841 28 39
Hasane Ilgaz 13/C, Pegasus Hava Yolları yanı, Köşlüçiftlik, Lefkoşa
NERGİS ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 50 75
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÖZGE KALE ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
REZAN ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 11
İsmet İnönü bulvarı Presidental Bulding Dük.N0:6 Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SIDIKA UMAR ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
YÜKSEL ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ
MEHMET HOCA ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
08.03.2025 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa