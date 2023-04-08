Nöbetçi Eczaneler (08 Nisan 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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08/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler (08 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

GALEN ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 26 03

Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

YENİKENT ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

***

CEVHER ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 72 51

Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

EMİN ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

NURÇAĞ ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 10 25

Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ:

BAHAR ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

***

FAYDALI ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 22

Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı

 

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞA ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

 

ALT MESARYA BÖLGESİ:

BUĞRA ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

08.04.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

08/04/2023 08:57
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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