Nöbetçi Eczaneler (08 Nisan 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
08/04/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
GALEN ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 26 03
Kemal Aşık Cad. 62/1 Otobüs Terminali karşısı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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YENİKENT ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
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CEVHER ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 72 51
Mehmet Akif Cad. 101 /E Pascucci Café karşısı Dereboyu Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
EMİN ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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NURÇAĞ ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht. Dursun Özsaraç Sok. No: 6/2, Eski Passport restorant sokağı, Girne
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BAHAR ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
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FAYDALI ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 22
Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
BUĞRA ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
08.04.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele