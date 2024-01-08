Nöbetçi Eczaneler (08 Ocak 2024)
08/01/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞANSOY ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 66
Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli
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EREN ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
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TUNA ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir
GİRNE BÖLGESİ:
CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
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EMİN ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
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EMİNAĞA ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 22 48
Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 42 80
Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
08.01.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele