Nöbetçi Eczaneler (08 Ocak 2024)

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08/01/2024

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Nöbetçi Eczaneler (08 Ocak 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞANSOY ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 66

Kenan Evren Cad. Mustafa Dereli İş Merkezi NO:4 Yenikent Gönyeli

***

EREN ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

***

TUNA ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 78 74

Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

GİRNE BÖLGESİ:

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

***

EMİN ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

***

EMİNAĞA ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 22 48

Ziya Rızkı Cad. No:10 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 42 80

Salamis Yolu No: 168A, Akay Saat yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

08.01.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

08/01/2024 08:37
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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