Nöbetçi Eczaneler (08 Ocak 2025)
08/01/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
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KIVANÇ UFUK ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 90 50
Salih Mecit Sokak Mustafa Tunçbilek Apt. No: 10/A, Puma ve Haydar Paşa Ticaret Lisesi Yolu üstü Lefkoşa
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MERVE BİLLUR ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne
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ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 41 42
Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
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VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
HATİCE SOYER ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
08.01.2025 (Çarşamba)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz