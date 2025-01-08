Nöbetçi Eczaneler (08 Ocak 2025)

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08/01/2025

Nöbetçi Eczaneler (08 Ocak 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 90 50

Salih Mecit Sokak Mustafa Tunçbilek Apt. No: 10/A, Puma ve Haydar Paşa Ticaret Lisesi Yolu üstü Lefkoşa

***

MERVE BİLLUR ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Zeytinlik Yolu Şokmar Süper Market Karşısı Girne

***

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

***

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

HATİCE SOYER ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 865 52 91

Cengizköy, Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const. Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

08.01.2025 (Çarşamba)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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