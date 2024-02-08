Nöbetçi Eczaneler (08 Şubat 2024)
08/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ
DEREBOYU ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 839 14 14
Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa
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GÖNYELİ ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
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YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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GÜNDAL ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı
KONUM VE DETAYLI BİLGİ
ÖZENİR ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
İNEM MİMAR ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0548) 842 27 95
Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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ÖZGE KALE ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
08.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KONUM VE DETAYLI BİLGİ