Nöbetçi Eczaneler (08 Şubat 2024)

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08/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (08 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ

DEREBOYU ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 839 14 14

Mehmet Akif Cad. Dış Kapı No: 51/2, Köşklüçiftlik, Lefkoşa

***

GÖNYELİ ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

***

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

***

GÜNDAL ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum Lemar karşısı

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

ÖZENİR ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

İNEM MİMAR ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0548) 842 27 95

Hasan Barbaçolli Sok. Uzun Apt. 11, Yeni Lemar akra yolu - Burçin Bestamil kuaför karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

ÖZGE KALE ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

***

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

08.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KONUM VE DETAYLI BİLGİ

08/02/2024 09:49
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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