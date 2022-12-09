Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2022)

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09/12/2022

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Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ECEGÜL ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 58 47

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:118 /B Metropol Yolu Taşkınköy Lefkoşa

***

GÜLİZAR ÖZTEKNİK ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 91 55

Şht. Mustafa Ruso Cad. Yusuf Galeria 2 Dük. 45/2, Lemar süpermarket karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

***

KERMİYA ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 34 83

Kemal Şemiler Cad. N0:24 Kiler Market Çaprazı Zeyphyr Café yolu Metehan Kermiya

GİRNE BÖLGESİ:

ÖNAL AKTOLGA ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 41 42

Karaoğlanoğlu Cad. N0:33 Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

***

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ADA ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 31 30

Salamis yolu Sakarya Dük. No:3 Mağusa

***

MEVA ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. N0:112 Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

ÖZBİRTAN ECZANESİ

09.12.2022 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele

09/12/2022 09:26
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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