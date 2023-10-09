Nöbetçi Eczaneler (09 Ekim 2023)
09/10/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
FERİN ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 42 82
Cebeci Sok.N0:35 Arda Market yanı İş Bankası sırası Yenikent, Gönyeli
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İSMET ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa
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PERVİN ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 28 18
Haydar Aliyev Cad. Berber Tarlası Dük. No: 12/C, Hz. Ebubekir Cami Çaprazı, Türk Hava Yolları karşısı, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ASRIN ÜMİT ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla New Castle Plaza No: 2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu, Girne
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MELİZ 2 ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Ordu Pazarı karşısı 4 C Girne
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ÖMRÜM ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
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ERGİN ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 47 35
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi Acil Servis Karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
DOĞA ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
ÖZBİRTAN ECZANESİ
09.10.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt.Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele