Nöbetçi Eczaneler ( 09 Eylül 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi..
09/09/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ARASTA ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 837 44 65
Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, ı Askeri Böl. yanı(Surlariçi Arasta Çarşısı Büyük Han ve Sabır Restoran arasından içeri girince) Lefkoşa
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BİRGÜN ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 330 08 30
Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GİRNE ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
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ÖZENİR ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
HALKIN ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 01 12
2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SEVİL ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ALTINCI ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 85 00
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
09.09.2024 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele09/09/2024 08:38