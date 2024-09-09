Nöbetçi Eczaneler ( 09 Eylül 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi..

ads ads ads ads
09/09/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler ( 09 Eylül 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ARASTA ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 837 44 65

Şht. Eybil H. Çetin Sokak. No: 14, ı Askeri Böl. yanı(Surlariçi Arasta Çarşısı Büyük Han ve Sabır Restoran arasından içeri girince) Lefkoşa

***

BİRGÜN ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

***

MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 08 30

Kemal Şemiler Cad. No: 6/B, Kermiya, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GİRNE ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

ÖZENİR ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

HALKIN ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 01 12

2. Uluçam Yolu Erbatu Apt. Evleri B Blok, Dük.1, Pakduş ve Çocuk Dünyası yolu, Noterland Primer Park karşısı, Sakarya, Gazimağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şık Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

SEVİL ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 35 91

55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 85 00

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

09.09.2024 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ziraat Bankası yanı, İskele

09/09/2024 08:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.