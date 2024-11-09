Nöbetçi Eczaneler (09 Kasım 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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09/11/2024

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Nöbetçi Eczaneler (09 Kasım 2024)

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht. Hüseyin Amca Cad. No: 77 Dükkan 2, Gönyeli, Lefkoşa

***

İZEM ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 00 40

İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı

***

SEVCAN ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

***

AŞAR ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 844 03 72

Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

***

TANYA SALİMER ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 99 88

15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

GİLANLI ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 47 90

Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

MEHMET HOCA ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE BÖLGESİ:

İSKELE ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 117 12 35

Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele

KARPAZ BÖLGESİ:

KARPAZIN ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

***

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

09.11.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

09/11/2024 09:18
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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