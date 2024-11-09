Nöbetçi Eczaneler (09 Kasım 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/11/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht. Hüseyin Amca Cad. No: 77 Dükkan 2, Gönyeli, Lefkoşa
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İZEM ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 00 40
İsmail Beyoğlu Cad. 44 / A Küçük Kaymaklı Lefkoşa Eray Garaj yanı
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SEVCAN ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
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AŞAR ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
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CENGİZ SOLMAZ ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 844 03 72
Naci Talat Cad. Zeki Keçeli Apt. No:1, Defacto ve Kığılı Mağazaları yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
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TANYA SALİMER ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
GİLANLI ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
ESER AVCI ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ:
MEHMET HOCA ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ:
İSKELE ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 117 12 35
Şht. İlker Karter Cad. Cevizli, 11 nolu sokak No: 3/A, İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
KARPAZIN ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
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OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
09.11.2024 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz09/11/2024 09:18