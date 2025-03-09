Nöbetçi Eczaneler (09 Mart 2025)

9 Mart Pazar KKTC Nöbetçi Eczaneleri

YAYIN TARİHİ:
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09/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (09 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇAĞLAYAN ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 81

İffet Oruz Sok. Dük. A/B, Çağlayan, Lefkoşa

EREN ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 74

Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy

OBA ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yeni Girne Belediyesi karşısı, Yok Yoktur Market yanı, Girne

ZİYA SENCER ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 826 51 91

Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 881 66 26

Samanyolu Sokak Ayten 2 Apt. Dükkan No:3 Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi Karşısı Gazimağusa

MEVA ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 20 00

Şht. Mehmet Sokollu Sok. Lala Mustafa Paşa Mah. No: 14-A, Güzelyurt

 

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

 

ÜST MESARYA BÖLGESİ

ESER AVCI ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

 

ALT MESARYA BÖLGESİ

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Atatürk Caddesi No: 72, Dilekkaya, Lefkoşa

 

İSKELE BÖLGESİ

ERDEM SURURİ ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0548) 844 12 78

Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele

 

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

09.03.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, Kıbrıs, KKTC, 9 Mart 2025
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