Nöbetçi Eczaneler (09 Mart 2025)
9 Mart Pazar KKTC Nöbetçi Eczaneleri
09/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞLAYAN ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük. A/B, Çağlayan, Lefkoşa
EREN ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 74
Şht.Kemal Ünal Cad. N0:53 Lefkoşa Metropol yolu Taşkınköy
OBA ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz. Hasan Tahsin Cad. No: 79/D, Lemar (Molto) yolu, China-Bazaar karşısı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
NAZIM VARIŞ ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yeni Girne Belediyesi karşısı, Yok Yoktur Market yanı, Girne
ZİYA SENCER ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 826 51 91
Mete Adanır Cad. No: 2, Magic Tower Apt. Sulu Çember karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
KAĞAN KANDEMİR ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 881 66 26
Samanyolu Sokak Ayten 2 Apt. Dükkan No:3 Kaliland Bölgesi Alasya Park Sitesi Karşısı Gazimağusa
MEVA ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0548) 837 23 23 - (0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Kunter Güven Hastanesi ve Çanakkale Şehitliği Yanı, Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 20 00
Şht. Mehmet Sokollu Sok. Lala Mustafa Paşa Mah. No: 14-A, Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
ESER AVCI ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 855 06 04
Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir
ALT MESARYA BÖLGESİ
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Atatürk Caddesi No: 72, Dilekkaya, Lefkoşa
İSKELE BÖLGESİ
ERDEM SURURİ ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0548) 844 12 78
Şht. Günay Bey Caddesi No: 13/C, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
09.03.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz