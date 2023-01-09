Nöbetçi Eczaneler (09 Ocak 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/01/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
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ÇAĞLAYAN ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 81
İffet Oruz Sok. Dük.A/B Çağlayan Lefkoşa
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ZEHRA ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 59 47
Şht. Kemal Ünal Cad., No: 11, Metropol Süpermarket yolu, Mebel Elektronik yanı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
BARIŞ ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 821 84 10
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
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MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
TANYA SALİMER ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 99 88
15 Ağustos Bulvarı, Canova Benzin istasyonu yanı, Baykal, Gazimağusa
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VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
SERCAN AVCI ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
SULTAN TOPEL ECZANESİ
09.01.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele