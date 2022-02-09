Nöbetçi Eczaneler (09 Şubat 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

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09/02/2022

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Nöbetçi Eczaneler (09 Şubat 2022)

LEFKOŞA

SEZER ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 223 70 88

İSMET ECZANESİ

 Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa / Lefkoşa

 0392 228 15 40

ARASTA ECZANESİ

 Şinasi Sok.Şah Apt. No:36/ 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922291112

GİRNE

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE / Girne

 0533 857 54 94

KANDİL ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu / Girne

 03928223842

GÜNDAL ECZANESİ

 Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne

 03928160543

GAZİMAĞUSA

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa

 05338797994

DEMET ECZANESİ

 New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923663350

GÜZELYURT

İLKİN SADRAZAM ECZANESİ

 Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt

 03927141222

LEFKE

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

 ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke

 7278 565

İSKELE

SELİN ECZANESİ

 Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele

 0392 371 28 56

 

 

 

09/02/2022 09:15
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TAGS: nöbetçi eczaneler, 09 şubat 2022, haberkıbrıs, kktc,
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