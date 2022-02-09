Nöbetçi Eczaneler (09 Şubat 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...
09/02/2022
LEFKOŞA
SEZER ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahsin Cad. Lemar Yolu Çin Pazarı karşısı Ortaköy Lefkoşa / Lefkoşa
0392 223 70 88
İSMET ECZANESİ
Bedrettin Demirel Cad.No:100 B Lefkoşa / Lefkoşa
0392 228 15 40
ARASTA ECZANESİ
Şinasi Sok.Şah Apt. No:36/ 1 Çağlayan İtimat Yanı Lefkoşa / Lefkoşa
03922291112
GİRNE
PINAR KEKLİK ECZANESİ
ALSANCAK LEMAR KARŞISI, TEKNOGOLD YANI ALSANCAK/GİRNE / Girne
0533 857 54 94
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu / Girne
03928223842
GÜNDAL ECZANESİ
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne (Karakum Lemar Karşısı - İktisat Bankası Yanı) / Girne
03928160543
GAZİMAĞUSA
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı .Döveç Apt.. Pakduş Yolu üzeri Çocuk Dünyası karşısı Fitplus ve Pizza Town yanı Kaliland Bolgesi karsisi Magusa / Gazimağusa
05338797994
DEMET ECZANESİ
New Castle No:1 Bayraktar yolu, Terminal Lemar Yanı Mağusa / Gazimağusa
03923663350
GÜZELYURT
İLKİN SADRAZAM ECZANESİ
Binatlıı Sok.N0:6 A/B Güzelyurt (Erşan Balıkçı yanı) / Güzelyurt
03927141222
LEFKE
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
ŞHT. FUAT YAKUP SOKAK N0:7 DENİZLİ LEFKE / Lefke
7278 565
İSKELE
SELİN ECZANESİ
Şht..Mustafa Orhan Cad.. NO: 5 İskele / İskele
0392 371 28 56