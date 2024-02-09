Nöbetçi Eczaneler (09 Şubat 2024)

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09/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (09 Şubat 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

DAĞMAN ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 22

Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa

***

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

***

SÖZÜÖZ ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

***

DEFNE ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

RANA YONTAR ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 19 19

Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa

***

SÜMER ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 21 93

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

NALAN ECZANESİ

09.02.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

09/02/2024 09:28
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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