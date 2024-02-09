Nöbetçi Eczaneler (09 Şubat 2024)
09/02/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
DAĞMAN ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 22
Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yolu, Ortaköy Camii Sırası, Aliriza Efendi Cad. Vakıflar İşhanı, Gülşenoğulları Baklava Karşısı, Ortaköy, Lefkoşa
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ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
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SÖZÜÖZ ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht. Mehmet Kemal Sok., Akasya Apt., Lemar arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu sırası, Küçük Kaymaklı, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
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DEFNE ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
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PINAR KEKLİK ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
RANA YONTAR ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 19 19
Şht. İbrahim Hasan sok. no:14 AK - UN Market yanı Çanakkale bölgesi. Gazimağusa
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SÜMER ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
İsmet İnönü Bulvarı 258/A, DAÜ çemberi karşısı, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ (GÜZELYURT)
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 21 93
Ecevit Cad.18/B Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
NALAN ECZANESİ
09.02.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele