Nöbetçi Eczaneler
16/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
AKDENİZ ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. No: 106, (Belça Süpermarket yanı), Yenişehir, Lefkoşa
DİLAY KILÇIK ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 330 00 89
Şht. Cumhur Yüzlü Sokak, Hacıali Apt. Blok B No: 27, Ortaköy, Lefkoşa
ÖZÇALIŞKAN ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 11 55
Belediye Bulvarı Kamelya Sok. Kapı No: 3/B, Türk Bankası yanı Miraje Restorant Çaprazı Yenikent
GİRNE BÖLGESİ
KANDİL ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 816 01 23
Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne
MELİS UZUN ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
İNCİ ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
İLKSEN ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
SELİN ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0533) 884 86 59
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
KARPAZ BÖLGESİ
BESİM SEVİNDİK ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 855 72 12
8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
16.02.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz