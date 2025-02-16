Nöbetçi Eczaneler

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16/02/2025

Nöbetçi Eczaneler

LEFKOŞA BÖLGESİ

AKDENİZ ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. No: 106, (Belça Süpermarket yanı), Yenişehir, Lefkoşa

DİLAY KILÇIK ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 330 00 89

Şht. Cumhur Yüzlü Sokak, Hacıali Apt. Blok B No: 27, Ortaköy, Lefkoşa

ÖZÇALIŞKAN ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 11 55

Belediye Bulvarı Kamelya Sok. Kapı No: 3/B, Türk Bankası yanı Miraje Restorant Çaprazı Yenikent

GİRNE BÖLGESİ

KANDİL ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

MEHMET GAZİKÖYLÜ ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 816 01 23

Uğur Mumcu Cad. Karakum Girne

MELİS UZUN ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

İNCİ ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

İLKSEN ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

SELİN ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0533) 884 86 59

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

KARPAZ BÖLGESİ

BESİM SEVİNDİK ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 855 72 12

8 Ağustos Cad. Dük.No:3 Yeni Erenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

16.02.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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