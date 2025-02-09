Nöbetçi Eczaneler

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09/02/2025

Nöbetçi Eczaneler

 

LEFKOŞA BÖLGESİ

BİRGÜN ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 225 24 12

Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

MERVE BİLLUR ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 43 50

Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

GİRNE ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

GÜNDAL ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 816 05 43

Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )

MAĞUSA BÖLGESİ

AYBENK ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 870 37 88

Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa

DEMET ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 33 50

New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

CAMCIOĞLU ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

YÜKSEL ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa

ALT MESARYA BÖLGESİ

DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0548) 871 72 59

Atatürk Cad. No:1 İnönü

İSKELE BÖLGESİ

ÖZBİRTAN ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 22 24

Dt. Temel Zeki Cad. Arken B2 Apt. No: 3, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele

SAKİNER ECZANESİ

09.02.2025 (Pazar)

08:00 - 20:00

(0392) 374 43 56

Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa

 

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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