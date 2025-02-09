Nöbetçi Eczaneler
09/02/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
BİRGÜN ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 225 24 12
Kemal Aksay Cad. No:36 Lastikçi Yusuf Çocuk Ltd. Karşısı Taşkınköy Lefkoşa
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
MERVE BİLLUR ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 43 50
Atatürk Cad. Mustafa Billur Apt. No:142 Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
GİRNE ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
GÜNDAL ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 816 05 43
Altınör Apt. A Blok Dük.2 Uğur Mumcu Bulvarı Girne Karakum ( Molto Süpermarket karşısı )
MAĞUSA BÖLGESİ
AYBENK ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 870 37 88
Gülseren yolu Reflex Plaza 5, dükkan 4, Karakol bölgesi̇, Lancet laboratuvar, eski̇ Pınar market ve Puzzle travel yanı, Gazimağusa
DEMET ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 33 50
New Castle No:1 Terminal Molto Market (eski Lemar)yanı Çukurova sok. Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
CAMCIOĞLU ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
YÜKSEL ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Sevgi Sokak, Minareliköy Milli Homes 34 No: 4, Değirmenlik, Akıncılar, Lefkoşa
ALT MESARYA BÖLGESİ
DOĞUŞ ACARÖZ ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0548) 871 72 59
Atatürk Cad. No:1 İnönü
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B2 Apt. No: 3, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad. No: 10, Mehmetçik, İskele
SAKİNER ECZANESİ
09.02.2025 (Pazar)
08:00 - 20:00
(0392) 374 43 56
Yeni Erenköy, Karpaz, Gazimağusa