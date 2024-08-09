Nöbetçi Eczaneler (09 Ağustos 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
09/08/2024

ads
Nöbetçi Eczaneler (09 Ağustos 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AŞAN ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

***

BUSE KARŞILI ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 224 15 45

Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent

***

CEMRE ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 65 49

Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ALENBAY ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne

***

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 858 52 08

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

***

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 88

Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 366 20 26

15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa

***

HİÇKORKMAZ ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0533) 832 24 03

Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

***

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

09.08.2024 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

09/08/2024 11:02
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.