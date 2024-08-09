Nöbetçi Eczaneler (09 Ağustos 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/08/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AŞAN ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No: 1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
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BUSE KARŞILI ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 224 15 45
Demir Sok.Vedat Benzinci sonrası alt geçit yolu üzeri Cranberry-s Dans Okulu yanı Yenikent
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CEMRE ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 65 49
Maramara Bölgesi 30. Sok. No: 1, Devpa Süpermarket arkası, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ALENBAY ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Bomond Bar yanı Girne
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AYŞEN ALTAN ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 858 52 08
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
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DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad. Yukarı Girne No:1 1/A, Kozan Döviz Yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 366 20 26
15 Ağustos Namık Kemal Bulvarı, Halken Tower Apt. No: 5, Güder Kasap yolu üzeri, Dr. Şerife Zorba Kliniği yanı, Gazimağusa
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HİÇKORKMAZ ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
CAMCIOĞLU ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 24 57
Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SIDIKA UMAR ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
09.08.2024 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele09/08/2024 11:02