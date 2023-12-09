Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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09/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 09 09

Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)

***

ÇELER ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 75 05

Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

***

YENİKENT ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

ÖZENİR ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne

***

SHİMA ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 822 02 72

Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.

***

TÖREN 2 ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa

***

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DERVİŞ KUTRET ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0533) 882 94 56

Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

MEHMET HOCA ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 873 30 98

Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi

İSKELE BÖLGESİ:

SERAKINCI ECZANESİ

09.12.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

09/12/2023 09:08
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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