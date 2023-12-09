Nöbetçi Eczaneler (09 Aralık 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/12/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
***
ÇELER ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı
***
YENİKENT ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE BÖLGESİ:
ÖZENİR ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 876 06 60 - (0533) 876 06 60
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
***
SHİMA ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 822 02 72
Karaoğlanoğlu Cad. No: 62, Terkan Plaza No: 4, Oğuz Veli Ortaokulu Karşı Çaprazı, TAYF (Marshall) ve Magarına Bulli Restorant Sırası, Karaoğlanoğlu, Girne.
***
TÖREN 2 ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 13 38 - (0392) 365 13 38
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Şık Prenses yanı Çelikkaya Klinik Altı Gazimağusa
***
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DERVİŞ KUTRET ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0533) 882 94 56
Dr.İzzet Salih Suphi Maydanı N0:5 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
MEHMET HOCA ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0533) 873 30 98
Özgürlük Cad. Türkmenköy No:2 Beyarmudu Belediyesi
İSKELE BÖLGESİ:
SERAKINCI ECZANESİ
09.12.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele