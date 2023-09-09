Nöbetçi Eczaneler (09 Eylül 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
09/09/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 61 61
Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy
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SEVAL ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 86 75
9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa
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SEVCAN ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 887 44 88
Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne
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ÖMRÜM ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
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ŞİFALI ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BAHAR ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 51 26
İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa
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ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 39 15
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
AYCAN ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 23 16
Ecevit Cad. 4J Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 728 83 12
Atatürk Cad. 26/A Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
MELİZ ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
09.09.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele