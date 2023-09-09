Nöbetçi Eczaneler (09 Eylül 2023)​

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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09/09/2023

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Nöbetçi Eczaneler (09 Eylül 2023)​

LEFKOŞA BÖLGESİ:

BAHAR NURLUÖZ ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 61 61

Hacet Sok.N0:8 Din Sitesi Karşısı İş Bankası yanı Hamitköy

***

SEVAL ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 86 75

9 Yavuz Konnolu Sok.Başkent Hastanesi yanı Etik Hastanesi yolu Kermiya - Lefkoşa

***

SEVCAN ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

MEHMET KAMİLOĞLU ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 887 44 88

Mustafa Çağatay Cad. No: 41/C, Dr. Akçiçek Hastanesi yolu, Girne

***

ÖMRÜM ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

***

ŞİFALI ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BAHAR ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 51 26

İsmet İnönü Bulvarı No: 45, Ateş Kuruyemişleri yanı, Gazimağusa

***

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 39 15

Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

AYCAN ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 23 16

Ecevit Cad. 4J Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 728 83 12

Atatürk Cad. 26/A Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

MELİZ ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

HOCANIN ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 82 22

Belediye Dük No:1 Vadili

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

09.09.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

09/09/2023 08:59
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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