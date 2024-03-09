Nöbetçi Eczaneler (09 Mart 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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09/03/2024

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Nöbetçi Eczaneler (09 Mart 2024)

 

 

LEFKOŞA BÖLGESİ:

ALİ ERSOY ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 330 12 77

Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Aydemet Metehan Zephyir Café yanı

***

EBRU BAŞAY ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

İPEK YÖNEY ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

***

SETENAY BENGİSU ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 816 00 82

Semih Sancar Cad. Perçinkardeşler İş Merkezi N0:3 Doğanköy

***

ZEHRA KELEBEK ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 821 38 88

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Demirege Apt. 169 A Lapta Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

KARAKOL ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 65 19

Gülseren yolu Nilgün uzun Apt.N0:2 Karakol Mağusa

***

MEVA ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

SIDIKA UMAR ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 79 97

Menekşe Sok. No: 2/B, Gaziveren, Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

ESER AVCI ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0533) 855 06 04

Ögürlük Cad. No: 11/B Cihangir

ALT MESARYA BÖLGESİ:

VADİLİ ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 397 77 33

Vatan Cad. No: 95, Vadili, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

09.03.2024 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele

09/03/2024 08:27
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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