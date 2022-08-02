Nöbetçi Eczaneler (2 Ağustos 2022)
02/08/2022
LEFKOŞA
NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 225 45 00
Mimar Mehmet Vahip Cad. No:39/2 Küçük Kaymaklı Lefkoşa
ORHAN BERKE ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3 Ortaköy Lefkoşa
SEVCAN ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 60 71
Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa
GİRNE
AHMET ÇAĞER ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 821 34 34
Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne
İPEK YÖNEY ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
TÖREN 2 ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 17 90
Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne
GAZİMAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa
SÜMER ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 49 69
258/A İsmet İnönü Bulvarı Gazimağusa
GÜZELYURT
SERCAN AVCI ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 48 94
Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt
LEFKE
İLKSEN ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 82 40
Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
02.08.2022 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele