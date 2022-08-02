Nöbetçi Eczaneler (2 Ağustos 2022)

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02/08/2022

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Nöbetçi Eczaneler (2 Ağustos 2022)

LEFKOŞA

NERİMAN KARATAÇ ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 225 45 00

Mimar Mehmet Vahip Cad. No:39/2 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

ORHAN BERKE ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3 Ortaköy Lefkoşa

SEVCAN ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 60 71

Atatürk Cad. Emek Apt. Dükkan No: 3, Li̇masol Türk Koop Bankası karşısı, Yeni̇şehi̇r, Lefkoşa

GİRNE

AHMET ÇAĞER ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 821 34 34

Ankara Cad. N0:50/ 2 A Alsancak Girne

İPEK YÖNEY ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

TÖREN 2 ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 17 90

Vakıflar Çarşısı A Blok No:1 Girne

GAZİMAĞUSA 

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı Gazimağusa

SÜMER ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 49 69

258/A İsmet İnönü Bulvarı Gazimağusa

GÜZELYURT 

SERCAN AVCI ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 48 94

Şht.Raşit Osman Sok.No:2 /E Güzelyurt

LEFKE

İLKSEN ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 82 40

Belediye Dükkanları N0:18 Gemikonağı Lefke

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

02.08.2022 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Cevizli No:6 iskele

02/08/2022 10:25
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TAGS: Eczane, KKTC, Nöbetçi,
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