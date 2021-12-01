Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2021)

Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2021)

ads ads ads ads
01/12/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2021)

LEFKOŞA

Arzum Davulcu Eczanesi

Şehit Mustafa Yusuf Hacı Sokak No:3 Yenişehir / Lefkoşa
(Polis Genel Müdürlüğü yolu, Chicken Planet'i geçince Vakıflar Bankası karşısındaki 'ara yol' köşe başında, Johnny Rockets yanında)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaYenişehir

0 (392) 227-14-57

Özün Eczanesi

17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (392) 224-12-10

Şirin Bolkan Eczanesi

Atatürk Caddesi, Özok Mobilya yanı Hamitköy Çemberi / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

LefkoşaHamitköy

0 (392) 225-40-20

GAZİMAĞUSA

İnem Mimar Eczanesi

Hasan Barbaçolli Sokak, Uzun 11 Apt. Dükkan No:2 Sakarya Mağusa Gazimağusa
(Yeni Lemar Arka Yolu, Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

GazimağusaSakarya

0 (548) 842-27-95

Tarabya Eczanesi

15 Ağustos Bulvarı No:25/A Larnaka Yolu Mağusa
(M.Altuner Sağlık Merkezi ile Oykan Petrol yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Gazimağusa

0 (392) 366-36-07

GİRNE

Aygül Aygın Eczanesi

Semih Sancar Caddesi, Nurel 21 Bee Tower Apt. Dükkan No:2 Girne
(Hürdeniz Market Karşı çaprazı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne

0 (533) 830-00-49

Mucizem Eczanesi

Naci Talat Caddesi, No:26 A Bücürük Yanı Ship Inn Otel Karşısı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Girne

0 (548) 851-11-50

Nazım Varış Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (392) 821-30-88

GÜZELYURT

Gilanlı Eczanesi

Ecevit Caddesi, No:112 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-47-90

LEFKE

İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))

LefkeGemikonağı

0 (392) 727-82-40

İSKELE

Avicenna Eczanesi

İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))

İskele

0 (542) 855-00-15

 

 

 

 

 

01/12/2021 11:00
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 1 Aralık 2021
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.