Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2021)
Nöbetçi Eczaneler (1 Aralık 2021)
01/12/2021
LEFKOŞA
Arzum Davulcu Eczanesi
Şehit Mustafa Yusuf Hacı Sokak No:3 Yenişehir / Lefkoşa
(Polis Genel Müdürlüğü yolu, Chicken Planet'i geçince Vakıflar Bankası karşısındaki 'ara yol' köşe başında, Johnny Rockets yanında)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaYenişehir
0 (392) 227-14-57
Özün Eczanesi
17 Belediye Bulvarı No:2 Yenikent Gönyeli
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (392) 224-12-10
Şirin Bolkan Eczanesi
Atatürk Caddesi, Özok Mobilya yanı Hamitköy Çemberi / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
LefkoşaHamitköy
0 (392) 225-40-20
GAZİMAĞUSA
İnem Mimar Eczanesi
Hasan Barbaçolli Sokak, Uzun 11 Apt. Dükkan No:2 Sakarya Mağusa Gazimağusa
(Yeni Lemar Arka Yolu, Burçin Bestami Kuaför Salonu karşısı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
GazimağusaSakarya
0 (548) 842-27-95
Tarabya Eczanesi
15 Ağustos Bulvarı No:25/A Larnaka Yolu Mağusa
(M.Altuner Sağlık Merkezi ile Oykan Petrol yanı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Gazimağusa
0 (392) 366-36-07
GİRNE
Aygül Aygın Eczanesi
Semih Sancar Caddesi, Nurel 21 Bee Tower Apt. Dükkan No:2 Girne
(Hürdeniz Market Karşı çaprazı)
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne
0 (533) 830-00-49
Mucizem Eczanesi
Naci Talat Caddesi, No:26 A Bücürük Yanı Ship Inn Otel Karşısı Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Girne
0 (548) 851-11-50
Nazım Varış Eczanesi
Karaoğlanoğlu Caddesi, Yayla Mahallesi, No:149 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (392) 821-30-88
GÜZELYURT
Gilanlı Eczanesi
Ecevit Caddesi, No:112 Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00-00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-47-90
LEFKE
İlksen Eczanesi
Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (22:00-00:00 Arası On-Call Sistemi))
LefkeGemikonağı
0 (392) 727-82-40
İSKELE
Avicenna Eczanesi
İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi yanı İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00-22:00 (Oncal Sistemi Olmayacaktır.))
İskele
0 (542) 855-00-15