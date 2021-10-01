Nöbetçi Eczaneler (1 Ekim 2021)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

ads ads ads ads
01/10/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (1 Ekim 2021)

LEFKOŞA:

NERGİS ECZANESİ

 Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa

 03922255075

***

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

 Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa

 03922279619

***

ÜLKER POZAN ECZANESİ

 Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu

 03922235180

 GİRNE:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne

 05488708442

***

TURGAY PARALI ECZANESİ

 Semih Sancar Cad. Carrington 44 Apt.Dük.N0:3 Girne ( SUSHİCO YANI-ROTA REKLAM BİTİŞİĞİ )

 05338376126

***

MARYAM ECZANESİ

 Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne

 0533 842 36 37

GAZİMAĞUSA:

ADA ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa

 03923653130

***

ECE ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa

 03923663846

 GÜZELYURT:

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt

 03927143847

İSKELE:

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE

 05428550015

LEFKE:

ALTINCI ECZANESİ

 Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke

 7278 500

01/10/2021 09:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
MANŞETLER

HK SAĞLIK

Çocuklarda boy uzatmaya yardımcı besinler

HK SAĞLIK

Boy kısalığı, çocuğun yaş ve cinsiyetine göre boyunun kısa olmasıdır. Çocuğun boyunun kısa olmasının birden fazla sebebi olabilir. Tüketilen besinler, aile genetiği, çevresel faktörler, geçirilen hamileliğin durumu, büyüme hormonu salgılanmaması, doğum sırasında oluşan komplikasyonlar, spor gibi etmenlerden dolayı çocuğun boyu kısa kalmış veya gelişim geriliği gözlemlenmiş olabilir. Uzman Diyetisyen Tuğba Yaprak konu hakkında önemli bilgiler verdi.

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.