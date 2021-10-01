Nöbetçi Eczaneler (1 Ekim 2021)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
01/10/2021
LEFKOŞA:
NERGİS ECZANESİ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
03922255075
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SEVAL KAYMAK ECZANESİ
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. Domuzcular Burnu Askeri Birlik yanı Kızılbaş Lefkoşa
03922279619
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ÜLKER POZAN ECZANESİ
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. 28/2 Ortaköy Lefkoşa Lemar Yolu
03922235180
GİRNE:
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
05488708442
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TURGAY PARALI ECZANESİ
Semih Sancar Cad. Carrington 44 Apt.Dük.N0:3 Girne ( SUSHİCO YANI-ROTA REKLAM BİTİŞİĞİ )
05338376126
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MARYAM ECZANESİ
Ankara Cad. No:155 Lotus Park Sitesi A Blok Dük.1 Alsancak Girne
0533 842 36 37
GAZİMAĞUSA:
ADA ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı, Salamis Yolu No:3 Gazimağusa
03923653130
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ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa
03923663846
GÜZELYURT:
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt
03927143847
İSKELE:
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE
05428550015
LEFKE:
ALTINCI ECZANESİ
Şht.Nejdet Levent Sokak N0:4/ A Denzili Lefke
7278 500