Nöbetçi Eczaneler (1 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
01/10/2023
LEFKOŞA
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 72 72
Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa
SEVAL KAYMAK ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 96 19
Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa
YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 23 50
Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa
GİRNE
AYDIN LİFE ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
EMİN ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
KANDİL ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 42
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
MAĞUSA
EMİR ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
HALİL HAMZALAR ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 94
Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa
GÜZELYURT
RESMİYE ESE ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 45 18
Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA
MELİZ ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 232 31 00
Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan
ALT MESARYA
BUĞRA ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 377 88 25
Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa
İSKELE
SERAKINCI ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele
KARPAZ
GÜRSEL ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
01.10.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz