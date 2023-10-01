Nöbetçi Eczaneler (1 Ekim 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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01/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (1 Ekim 2023)

LEFKOŞA

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 72 72

Belediye Bulvarı 91/B, Miraje Restorant çaprazı, KIB-ET yanı, ŞAŞA karşısı Yenikent, Lefkoşa

SEVAL KAYMAK ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 96 19

Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad. N0: 41/A Lefkoşa

YUSUF TANDOĞAN ECZANESİ (LEFKOŞA)

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 23 50

Mehmet Akif Cad. HacıAli Apt., Gloria Jeans ara sokağı, Toros beyaz eşya yanı, Dereboyu, Lefkoşa

GİRNE

AYDIN LİFE ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 815 73 50

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

EMİN ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

KANDİL ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 42

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

MAĞUSA

EMİR ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

HALİL HAMZALAR ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 94

Halil Hamza Yolu Ece Apt. Dükkan3 Zizzi Pizza & Dünya Oto Galeri arası / Kaliland Bölgesi Gazimağusa

GÜZELYURT

RESMİYE ESE ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 45 18

Ecevit Cad. N0:75/1 Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA

MELİZ ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 232 31 00

Lefkoşa Mağus Anayolu Demirhan

ALT MESARYA

BUĞRA ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0392) 377 88 25

Dr.Fazıl Küçük Cad.Akdoğan Gazimağusa

İSKELE

SERAKINCI ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht.Davut Sadık sok.Ecevit Meydanı İskele İskele

KARPAZ

GÜRSEL ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

01.10.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

 

 

 

01/10/2023 08:57
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 1 ekim
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