Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim 2024

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01/10/2024

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Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim 2024

Barışer Eczanesiyol tarifi

Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt. Dükkan:1 Gazimağusa
» Yaşam Hastanesi yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Gazimağusa

0 (392) 365-60-40

Aslı Eren Eczanesiyol tarifi

Ziya Gökalp Caddesi, Canbulat No:41 Maraş / Gazimağusa
» Eski Belça Süpermarket yolu-Bitirim Ayakkabı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GazimağusaMaraş

0 (392) 366-47-47

Mehmet Kamiloğlu Eczanesiyol tarifi

Mustafa Çağatay Caddesi No:41/C Girne
» Dr.Akçiçek Hastanesi yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Girne

0 (533) 887-44-88

Salim Karabekir Eczanesiyol tarifi

Yayla Mahallesi, Karaoğlanoğlu Caddesi No:213/B Sky Plaza Apt. Dükkan:2 Alsancak / Girne
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneAlsancak

0 (533) 845-98-36

Erdoğan Özikiz Eczanesiyol tarifi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Dükkan No:160/3 Karaoğlanoğlu Girne
» Starlux Sineması yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

GirneKaraoğlanoğlu

0 (548) 870-84-42

Uyumsal Eczanesiyol tarifi

Kutlu Adalı Bulvarı No:3/A Güzelyurt
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

Güzelyurt

0 (392) 714-30-05

Avicenna Eczanesiyol tarifi

Bakçeler Köyü, Bereket Sokak, No:2/4 Kordonboyu Caddesi İskele
» İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi̇ yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

İskele

0 (542) 855-00-15

Olgun Kahyaoğlu Eczanesiyol tarifi

Karpaz, Ada Caddesi, Bafra No:37/E Mehmetçik / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleMehmetçik

0 (533) 849-99-46

Karpazın Eczanesiyol tarifiCep Telefonu numarası

Şehit Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 Yenierenköy / İskele
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)

İskeleYeni Erenköy

0 (539) 112-38-02

İlksen Eczanesiyol tarifi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı Lefke
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)

LefkeGemikonağı

0 (392) 727-82-40

Harika Otağ Eczanesiyol tarifi

Cebeci Sokak No:25 İş Bankasi yanı, Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaGönyeli

0 (392) 224-04-15

Ecegül Eczanesiyol tarifi

Şehit Kemal Ünal Caddesi No:118/B Metropol Yolu Taşkınköy / Lefkoşa
» Serena Butik karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaTaşkınköy

0 (392) 225-58-47

Sevcan Eczanesiyol tarifi

Atatürk Caddesi, Emek Apt. Dükkan No:3 Yenişehir / Lefkoşa
» Limasol Türk Koop. Bankası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)

LefkoşaYenişehir

0 (392) 227-60-71
01/10/2024 15:47
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler
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