Nöbetçi Eczaneler 1 Ekim 2024
01/10/2024
|
» Yaşam Hastanesi yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Gazimağusa
0 (392) 365-60-40
|
» Eski Belça Süpermarket yolu-Bitirim Ayakkabı yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GazimağusaMaraş
0 (392) 366-47-47
|
» Dr.Akçiçek Hastanesi yolu
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Girne
0 (533) 887-44-88
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneAlsancak
0 (533) 845-98-36
|
» Starlux Sineması yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
GirneKaraoğlanoğlu
0 (548) 870-84-42
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
Güzelyurt
0 (392) 714-30-05
|
» İskele Boğaz Anayolu, Petek Pastanesi̇ yanı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
İskele
0 (542) 855-00-15
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleMehmetçik
0 (533) 849-99-46
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 20:00)
İskeleYeni Erenköy
0 (539) 112-38-02
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 22:00)
LefkeGemikonağı
0 (392) 727-82-40
|
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaGönyeli
0 (392) 224-04-15
|
» Serena Butik karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaTaşkınköy
0 (392) 225-58-47
|
» Limasol Türk Koop. Bankası karşısı
(Nöbet Saatleri: 08:00 - 00:00)
LefkoşaYenişehir
0 (392) 227-60-71