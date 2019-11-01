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Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2019)

KKTC Nöbetçi Eczaneler...

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01/11/2019

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Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2019)

LEFKOŞA

YENİKENT ECZANESİ

 Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli / Lefkoşa

 03922239378

NECATİBEY ECZANESİ

 9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa

 03922281478

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

GİRNE

MUCİZEM ECZANESİ

 Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne / Girne

AŞAR ECZANESİ

 Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne / Girne

GAZİMAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

 İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa

 03923656060

BURCU GÖKALP ECZANESİ

 Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 / Gazimağusa

 03923656939

GÜZELYURT

DOĞA ECZANESİ

 Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt

 03927144640

LEFKE

SADİYE TAŞAR ECZANESİ

 Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke

 03927288312

01/11/2019 09:31
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TAGS: Nöbetçi, HABER, KIBRIS, KKTC, Eczaneler, 1, Kasım, 2019
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