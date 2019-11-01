Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2019)
KKTC Nöbetçi Eczaneler...
01/11/2019
|
|
LEFKOŞA
YENİKENT ECZANESİ
Evren Paşa Cad. Yenikent Gönyeli / Lefkoşa
03922239378
NECATİBEY ECZANESİ
9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa / Lefkoşa
03922281478
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
GİRNE
MUCİZEM ECZANESİ
Naci Talat Cad. N0:26 A Bücürük yanı Ship İnn Otel karşısı Girne / Girne
AŞAR ECZANESİ
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32 Girne / Girne
GAZİMAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
İsmet İnönü Bulvarı Salamis Yolu Reflex APT. NO: 104/ A Mardo ve Dağlı Sigorta yanı Mağusa / Gazimağusa
03923656060
BURCU GÖKALP ECZANESİ
Kaliland Bölgesi Ayten Apt.Samanyolu Sok. N0:2 Dük. 3 / Gazimağusa
03923656939
GÜZELYURT
DOĞA ECZANESİ
Piyale Paşa Mah.No:121 / Güzelyurt
03927144640
LEFKE
SADİYE TAŞAR ECZANESİ
Atatürk Cad. 26/A Lefke / Lefke
03927288312