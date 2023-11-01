Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2023)

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01/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2023)

LEFKOŞA

HAZAL REİS ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 65 05

İplik Pazarı Lefkoşa

YELİM ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 228 78 66

Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa

YENİKENT ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

GİRNE

ALENBAY ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 886 12 24

Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne

NEJLA ERÇAL ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16

Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne

ŞİFALI ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 366 91 93

Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

LEFKE

DİLAN PUL ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE

NALAN ECZANESİ

01.11.2023 (Çarşamba)

08:00 - 22:00

(0392) 371 40 06

Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele

 

 

 

 

01/11/2023 08:30
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 1 KASIM 2023
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