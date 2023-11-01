Nöbetçi Eczaneler (1 Kasım 2023)
01/11/2023
LEFKOŞA
HAZAL REİS ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 65 05
İplik Pazarı Lefkoşa
YELİM ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 228 78 66
Gültekin Şengör SOK.AKÜÇ Apt.Kumsal Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı
GİRNE
ALENBAY ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 886 12 24
Kurtuluş Cad. No: 53/1, Bellapais yolu, Ovis Coffees karşısı, Starling Süpermarket çaprazı, Girne
NEJLA ERÇAL ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 822 32 02 - (0533) 862 26 16
Üniversite Yolu Sok.N0:63//B Karaoğlanoğlu Girne Amerikan Üniversitesi yanı Girne
ŞİFALI ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
SEMAHAT ATAYOL ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 366 91 93
Üç Çakırlar Cad. Canbulat Özgürlük Orta Okulu Yanı No: 4A Maraş, Gazimağusa
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
LEFKE
DİLAN PUL ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE
NALAN ECZANESİ
01.11.2023 (Çarşamba)
08:00 - 22:00
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad.N0:35/B Bahçeler İskele