Nöbetçi Eczaneler (1 Nisan 2022)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
01/04/2022
LEFKOŞA:
SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ
Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa
03922277676
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AHMET MISIRLI ECZANESİ
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa
0392 223 93 93
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ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA
03922280909
GİRNE:
ADAŞEHİR ECZANESi
Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)
03928150188
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BARIŞ ECZANESİ
Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne
0392 821 84 10
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İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne
05338627656
GAZİMAĞUSA:
KUNTER GÜVEN ECZANESİ
Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa
03923661909
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SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ
Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa
03923654280
GÜZELYURT:
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİGüzelyurt
Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt
7142000
İSKELE:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .
0533 834 82 51
LEFKE:
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU
0392 727 76 46