Nöbetçi Eczaneler (1 Nisan 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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01/04/2022

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Nöbetçi Eczaneler (1 Nisan 2022)

LEFKOŞA:

SAFİYE ÇAĞANSEL ECZANESİ

 Şht. İsmail Beyoğlu Cad.52A eski Zips market yolu, K.Kaymaklı Lefkoşa

 03922277676

***

AHMET MISIRLI ECZANESİ

 Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Ortaköy Lefkoşa

 0392 223 93 93

***

ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ

 ATATÜRK CAD.1001 (BİNBİR)ÇEŞİT MAĞAZASI YANI YENİŞEHİR LEFKOŞA

 03922280909

GİRNE:

ADAŞEHİR ECZANESi

 Ecevit Caddesi, Yeni Belediye Binası Yanı, Avrasya Gold Apartmanı, Girne (Arçelik Yanı, Yok Yoktur Market karşısı)

 03928150188

 ***

BARIŞ ECZANESİ

 Şht.İbrahim Nidai Cad. N0:55 Lapta Girne

 0392 821 84 10

***

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne

 05338627656

GAZİMAĞUSA:

KUNTER GÜVEN ECZANESİ

 Karakız Sok.N0:2 Kunter Güven Hastanesi karşısı Mağusa

 03923661909

***

SÜAY SEVİNÇ ECZANESİ

 Salamis Yolu N0:168 A (AKAY SAAT) yanı Gazi Mağusa

 03923654280

GÜZELYURT:

SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİGüzelyurt

 Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah.No:14 -A Güzelyurt

 7142000

 İSKELE:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

 Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok.N0:9 D Harup Fabrikası karşısı Boğaz İskele .

 0533 834 82 51

LEFKE:

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU

 0392 727 76 46

01/04/2022 10:01
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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