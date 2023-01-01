Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak 2023

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01/01/2023

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Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak 2023

Nöbetçi Eczaneler 1 Ocak 2023

MAĞUSA

Aslı Eren Eczanesi

Ziya Gökalp Caddesi, Canbulat No:41 Gazimağusa

0 (392) 366-47-47

Ertuğ Emin Eczanesi

Ismet Inönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo Ve Dağlı Sigorta Yanı, Sakarya
0 (392) 365-60-60

GİRNE

Arda Çelik Eczanesi

Bellapais Yolu Zafer Caddesi, Bedel Plaza N0:4-5 
0 (392) 815-20-69

Dünya Eczanesi

Salih Miroğlu Caddesi, Ataker Iş Hanı No:1, Nusmar Sokağı - Şokmar, Zeytinlik Yolu
0 (392) 815-00-09

Emin Eczanesi

Karaoğlanoğlu Caddesi, Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
Karaoğlanoğlu

0 (533) 870-19-46

GÜZELYURT

Gilanlı Eczanesi
Ecevit Caddesi, No:112 Güzelyurt
0 (392) 714-47-90

İSKELE

Mehmet Ilban Eczanesi

Atatürk Caddesi, Ada Karanfil Sokak, No: 9D, Harup Fabrikası Karşısı, Boğaz
0 (533) 834-82-51

Gürsel Eczanesi

Şehit Aydın Veledddin Sokak, Yenierenköy İskele Karpaz
Yeni Erenköy

0 (392) 374-51-70

Melek Ibrahim Eczanesi

Karpaz, Öztürk Caddesi No:10 Mehmetçik / İskele
Mehmetçik

0 (392) 375-53-66

LEFKE

İlksen Eczanesi

Belediye Dükkanları No:18 Gemikonağı
0 (392) 727-82-40

LEFKOŞA

Balın Eczanesi

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi, Devlet Hastanesi Ve Çember Restorant Yanı
0 (392) 223-18-13

Emine Keskin Eczanesi

Atatürk Caddesi, Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli Ilkokulu Karşısı, Meyhane Müzeyyen Yanı
0 (533) 879-81-93

Sözüöz Eczanesi

Şht. Mehmet Kemal Sokak, , Akasya Apt., Lemar Arkası, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu Sırası, Küçük Kaymaklı, 
0 (392) 229-33-00

Eser Avcı Eczanesi

Özgürlük Caddesi No:11/B Cihangir 

0 (533) 855-06-04

Servet Gökşin Eczanesi

Dilekkaya 

0 (533) 830-84-01

01/01/2023 12:07
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TAGS: NÖBETÇİ ECZANELER
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