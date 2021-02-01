Nöbetçi Eczaneler (1 Şubat 2021)

LEFKOŞA:

İYİGÜN ECZANESİ

Muhtar Yusuf Galeria No:2 K.Kaymaklı Lefkoşa

0392 227 25 71

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MUSTAFA GÜRMAN ECZANESİ

Kemal Şemiler Cad. N0:6/B Kermiya Lefkoşa

03923300830

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NECATİBEY ECZANESİ

9/7 Osman Paşa Cad. Köşlüçiftlik Lefkoşa

03922281478

GİRNE:

AYDIN LİFE ECZANESİ

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı )

0392 815 73 50

***

BUĞÇE ECZANESİ

Nusmar Market Yanı, Zeytinlik Yolu, Girne

03928150032

GAZİMAĞUSA:

AYBENK ECZANESİ

GÜLSEREN YOLU REFLEX PLAZA 5 DUKKAN 4 KARAKOL BOLGESİ LANCET LABORATUVAR YANI ESKİ PINAR MARKET YANI PUZZLE TRAVEL YANI

03923651011

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ECE ECZANESİ

Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa

03923663846

GÜZELYURT:

AŞAR ECZANESİ

Ecevit Cad.18/B Güzelyurt

0392 714 21 93

İSKELE:

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

3301 720

LEFKE:

HATİCE SOYER ECZANESİ

Cengizköy N0:74 /A Lefke

05488655291

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01/02/2021 08:53