Nöbetçi Eczaneler (1 Şubat 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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01/02/2024

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Nöbetçi Eczaneler (1 Şubat 2024)

LEFKOŞA

ÇINARLI ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 225 23 60

Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

GÖNÜL ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 227 84 61

Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

GİRNE

ÖMRÜM ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

SALİM KARABEKİR ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0533) 845 98 36

Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne

SELİN ESER ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 815 06 66

Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne

GAZİMAĞUSA

AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 365 68 38

Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa

MEVA ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 366 37 73

15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa

GÜZELYURT

İNCİ ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

01.02.2024 (Perşembe)

08:00 - 22:00

(0548) 860 55 54

Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele


 

01/02/2024 08:19
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 2 ŞUBAT 2024, KKTC,
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