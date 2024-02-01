Nöbetçi Eczaneler (1 Şubat 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
01/02/2024
LEFKOŞA
ÇINARLI ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 225 23 60
Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
GÖNÜL ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 227 84 61
Şht.Gaz.Hasan Tahsin Cad. Hacı Ali Apt. No:13 Kermiya Ortaköy
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
GİRNE
ÖMRÜM ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
SALİM KARABEKİR ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0533) 845 98 36
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla Mahallesi No: 213/B, Sky Plaza Apt. Dükkan No: 2, Alsancak, Girne
SELİN ESER ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 815 06 66
Dr.Fazıl Küçük Cad. Yeni Liman Yolu High Life Tower No:23 B Girne
GAZİMAĞUSA
AYŞE ÖZBEYCAN ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 365 68 38
Topcu Bulvarı GaziMağusa Deniz Plaza ve Mr.Pound karşısı GaziMağusa
MEVA ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 366 37 73
15 A Ordu Sok. Açık Pazar Karşısı Mağusa
GÜZELYURT
İNCİ ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
İSKELE
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
01.02.2024 (Perşembe)
08:00 - 22:00
(0548) 860 55 54
Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük. No: 10, Cevizli, İskele