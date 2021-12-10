Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi
10/12/2021
LEFKOŞA
PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa / Lefkoşa
03922282330
NİLCAN AVCIN ECZANESİ
Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa
2232333
SEYRANTEPE ECZANESİ
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa
03922255728
GAZİMAĞUSA
ÇİSE SEZEREL ECZANESİ
Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa
03923663915
ECE ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa / Gazimağusa
03923663846
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne / Girne
0533 858 52 08
MELİZ 2 ECZANESİ
Ordu Pazarı Karşısı Girne / Girne
8156566
İPEK YÖNEY ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne / Girne
05338627656
GÜZELYURT
CAMCIOĞLU ECZANESİ
Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt / Güzelyurt
7142 457
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele
05428550015
LEFKE
ENVER POLİLİ ECZANESİ
Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke
0392 727 76 46