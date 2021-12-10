Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi

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10/12/2021

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Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2021)

LEFKOŞA

PAPATYAM ECZANESİ

 Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa / Lefkoşa

 03922282330

NİLCAN AVCIN ECZANESİ

 Rauf Denktaş Cad. No:55 Dük.No:2 Göçmenköy Lefkoşa / Lefkoşa

 2232333

SEYRANTEPE ECZANESİ

 Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa / Lefkoşa

 03922255728

GAZİMAĞUSA

ÇİSE SEZEREL ECZANESİ

 Ziya Gökalp Cad. N0:34 Belça yolu Göçmen Petrol istasyonu karşısı Mağusa / Gazimağusa

 03923663915

ECE ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Özel Yaşam Hastanesi yanı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923663846

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

 Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne / Girne

 0533 858 52 08

MELİZ 2 ECZANESİ

 Ordu Pazarı Karşısı Girne / Girne

 8156566

İPEK YÖNEY ECZANESİ

 Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı N0:320 Karaoğlanoğlu Girne / Girne

 05338627656

GÜZELYURT

CAMCIOĞLU ECZANESİ

 Şht. Münür Dilaver Sok N0:24 C Güzelyurt / Güzelyurt

 7142 457

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele

 05428550015

LEFKE

ENVER POLİLİ ECZANESİ

 Şht.Mehmet Salahi Sok. Doğancı Life Sitesi LAÜ YOLU / Lefke

 0392 727 76 46

 

10/12/2021 08:43
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TAGS: nöbetçi, eczaneler, kktc, 10 ARALIK, 2021,
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