Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2023)

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10/12/2023

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Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2023)


LEFKOŞA

ARZUM DAVULCU ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 227 14 57

Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa

BALIN ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 223 18 13

Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa

EMİNE KESKİN ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 879 81 93

Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa

GİRNE

MELİS UZUN ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

TÖRENSEL ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 824 57 13

Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy

MAĞUSA

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

ERTUĞ EMİN ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 365 60 60

Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 00:00

(0392) 714 18 94

Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt

LEFKE

ALTINCI ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

YÜKSEL ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0542) 875 21 12

Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik

ALT MESARYA BÖLGESİ

SERVET GÖKŞİN ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 19:00

(0533) 830 84 01

Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

MELEK İBRAHİM ECZANESİ

10.12.2023 (Pazar)

08:00 - 18:00

(0392) 375 53 66

Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele

 

10/12/2023 09:13
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TAGS: Nöbetçi, eczaneler, 10 ARALIK 2023
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