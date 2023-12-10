Nöbetçi Eczaneler (10 Aralık 2023)
10/12/2023
LEFKOŞA
ARZUM DAVULCU ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 14 57
Şht. Mustafa Yusuf Hacı Sok. No:3, Polis Genel Müdürlüğü Yolu, Chıchen Planeti geçince, Vakıflar Bankası karşısı ara yolu, B1 Market yanı, Yenişehir, Lefkoşa
BALIN ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 223 18 13
Dr. Burhan Nalbantoğlu Cad. Devlet Hastanesi ve Çember Restorant yanı, Lefkoşa
EMİNE KESKİN ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 879 81 93
Atatürk Cad. Yasemin Apt. Dük. No:1, Gönyeli İlkokulu karşısı, Meyhane Müzeyyen yanı, Lefkoşa
GİRNE
MELİS UZUN ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
TÖRENSEL ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 824 57 13
Beşparmaklar Cad.Mah Ayhan Plaza Dükkan No:3 Çatalköy
MAĞUSA
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
ERTUĞ EMİN ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 60 60
Ismet İnönü Bulvarı Reflex Apt. No:104, Mardo ve Dağlı Sigorta yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT
KIVANÇ UFUK ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok. No: B12, Gunna İletişim Karşısı, Güzelyurt
LEFKE
ALTINCI ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0548) 889 17 07
ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
YÜKSEL ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0542) 875 21 12
Dr.Türkan Biryılmaz Sokak No:1 B Değirmenlik
ALT MESARYA BÖLGESİ
SERVET GÖKŞİN ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0533) 830 84 01
Atatürk Caddesi No:72 Dilekkaya Lefkoşa
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
GÜRSEL ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
MELEK İBRAHİM ECZANESİ
10.12.2023 (Pazar)
08:00 - 18:00
(0392) 375 53 66
Öztürk Cad.N0:10 Mehmetçik İskele