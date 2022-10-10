Nöbetçi Eczaneler (10 Ekim 2022)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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10/10/2022

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Nöbetçi Eczaneler (10 Ekim 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

HANDEGÜL GÜNAY ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 92 70

Şht.Tekin Yurdabak Cad. 16 A Marmara Lefkoşa

***

TÖRENAĞA ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 10 08

Gaz.Kemal Aşık Cad. N0:60 Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

YENİKENT ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Yenikent Gönyeli Zorlu Plaza karşısı

GİRNE BÖLGESİ:

DEFNE ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

***

DÜNYA ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 09

Salih Miroğlu Cad. Ataker İş Hanı No:1, Nusmar sokağı - Şokmar, Zeytinlik yolu, Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

NASİM ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 03 40

Çözkoç Plaza Dük.No:5 Salamis Yolu Mağusa

***

ULUÇAY ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 24

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis giriş karşısı, Sivil Savunma yanı, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

CAMCIOĞLU ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 24 57

Şht.Mümür Dilaver Sok No:24 C Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ALTINCI ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0548) 889 17 07

ŞhT. Nejdet Levent Sok.Dük.No:4 A Denizli Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

AVİCENNA ECZANESİ

10.10.2022 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

10/10/2022 09:05
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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