Nöbetçi Eczaneler (10 Ekim 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...
10/10/2023
LEFKOŞA
ALPDOĞAN ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 330 10 36
Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa
ERSAĞ ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 223 62 17
Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa
ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 17 67
Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa
GİRNE
EMİN ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
MELİS UZUN ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA
BURCU GÖKALP ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 39
Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa
LARNAKA YOLU ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa
GÜZELYURT
DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 836 43 58
Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt
LEFKE
ULUS ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE
SELİN ECZANESİ
10.10.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele