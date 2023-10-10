Nöbetçi Eczaneler (10 Ekim 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler...

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10/10/2023

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Nöbetçi Eczaneler (10 Ekim 2023)

LEFKOŞA

ALPDOĞAN ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 330 10 36

Nazım Hikmet Cad. N0:124/4 Metehan Çemberi Metehan Kermiya Lefkoşa

ERSAĞ ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 223 62 17

Fuar Yolu üzeri Elysium Düğün Salonu karşısı Piron Restorant yanı Lefkoşa

ŞERİFE ADEMOĞULLARI ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 17 67

Şht.İsmail Dümenci Sok No: 2 C Lefkoşa Fenerium Karşısı, Eski İştah Restorant yanı Karaca's Corner Restorant ve Kamu Sen Karşısı Yenişehir Lefkoşa

GİRNE

EMİN ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

MELİS UZUN ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

MAĞUSA

BURCU GÖKALP ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 39

Kaliland Bölgesi Halil Hamza Yolu Ece Apt.Dük.3 GaziMağusa

LARNAKA YOLU ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 860 59 65 - (0392) 366 19 94

15 Ağustos Bulvarı Dük. 2, No:136/B, 2,5 mil yolu, Çanakkale, Gazimağusa

GÜZELYURT

DOĞUŞ TÜRKBAYOĞLU ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 836 43 58

Şht. Hasan Cafer Sk. Dış Kapı No: 1, Güzelyurt

LEFKE

ULUS ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE

SELİN ECZANESİ

10.10.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

 

10/10/2023 08:26
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TAGS: Nöbetçi, Eczaneler, 10 EKİM 2023
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