Nöbetçi Eczaneler (10 Eylül 2022)

ads ads ads ads
10/09/2022

ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (10 Eylül 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ

SÖZÜÖZ ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 229 33 00

Şht.Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt.NO:1 Dük.2 Küçük Kaymaklı

İ

TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 40

Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli

 

YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 06 06

Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa

 

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 822 38 85

Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne

 

ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 08 50

Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

 

MAĞUSA BÖLGESİ

ASYA TEKBIYIK ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 868 09 01

İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa

 

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa

 

GÜZELYURT BÖLGESİ

DOĞA ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 46 40

Piyale Paşa Mah.No:121

 

LEFKE BÖLGESİ

AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0542) 872 69 74

Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke

 

İSKELE BÖLGESİ

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

10.09.2022 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

10/09/2022 09:47
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.