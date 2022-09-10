Nöbetçi Eczaneler (10 Eylül 2022)
10/09/2022
LEFKOŞA BÖLGESİ
SÖZÜÖZ ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 229 33 00
Şht.Mehmet Kemal Sok. Akasya Apt.NO:1 Dük.2 Küçük Kaymaklı
İ
TÜRKAN ŞENTİP ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 40
Belediye Bulvarı N0:75/C Yenikent Gönyeli
YONCA HATİPOĞLU ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 06 06
Ecvet Yusuf Cad. Miniloy Dük.No:2 Kızılbaş Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR ECZANESİ (KARAOĞLANOĞLU)
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 822 38 85
Paşaoğlu İş Merkezi Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Girne
ÖNCEL MAHMUTOĞLU ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 08 50
Ecevit Cad. Fuzuli Sok.Öncel Çerkez Apt.Dük. 1 Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ASYA TEKBIYIK ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 868 09 01
İsmet İnönü Bulvarı Hasipoğlu Residance B Blok N0:3 Gazimağusa
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Hasan Barbaçolli Sok.Sakarya Döveç 48 Apt.B Blk Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
DOĞA ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 46 40
Piyale Paşa Mah.No:121
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0542) 872 69 74
Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
10.09.2022 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele