Nöbetçi Eczaneler (10 Haziran 2021)
Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...
10/06/2021
LEFKOŞA
SEVCAN ECZANESİ
ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA / Lefkoşa
0392 227 60 71
GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ
Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı / Lefkoşa
2290 990
DENİZ ÇORBA ECZANESİ
Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı / Lefkoşa
0392 223 72 72
GAZİMAĞUSA
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa / Gazimağusa
03923652424
EMİR ECZANESİ
Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa / Gazimağusa
0392 365 54 54
GİRNE
TÖREN ECZANESİ
Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne / Girne
03928154043
AYDIN LİFE ECZANESİ
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne
0392 815 73 50
GÜZELYURT
GÜLSEN ECZANESİ
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt
03927141190
LEFKE
HATİCE SOYER ECZANESİ
Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke
05488655291
İSKELE
AVİCENNA ECZANESİ
İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele
05428550015