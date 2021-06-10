Nöbetçi Eczaneler (10 Haziran 2021)

Ülke Genelinde Nöbetçi Eczaneler Listesi...

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10/06/2021

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Nöbetçi Eczaneler (10 Haziran 2021)

LEFKOŞA

SEVCAN ECZANESİ

 ATATÜRK CADDESİ EMEK APT. DÜKKAN NO 3 LİMASOL TÜRK KOOP. BANKASI KARŞISI YENİŞEHİR/LEFKOŞA / Lefkoşa

 0392 227 60 71

GÜLİSTAN ARICI ECZANESİ

 Hasane Ilgaz sok.13/ C Köşlüçiftlik Lefkoşa Pegasus Hava Yolları yanı / Lefkoşa

 2290 990

DENİZ ÇORBA ECZANESİ

 Belediye Bulvarı 91/B Yenikent - Miraje Restorant Çaprazı KIB-ET yanı- ŞAŞA Karşısı / Lefkoşa

 0392 223 72 72

GAZİMAĞUSA

ULUÇAY ECZANESİ

 Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı Gazimağusa / Gazimağusa

 03923652424

EMİR ECZANESİ

 Gülseren Yolu Şafak Plaza No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 54 54

GİRNE

TÖREN ECZANESİ

 Ziya Rızkı cad, Yusuf Ziya Apt No262B (Pegasus ve Foto Yücel Yanı)- Girne / Girne

 03928154043

AYDIN LİFE ECZANESİ

 Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolu Starling Karşısı ) / Girne

 0392 815 73 50

GÜZELYURT

GÜLSEN ECZANESİ

 Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt / Güzelyurt

 03927141190

LEFKE

HATİCE SOYER ECZANESİ

 Cengizköy N0:74 /A Lefke / Lefke

 05488655291

İSKELE

AVİCENNA ECZANESİ

 İSKELE BOĞAZ ANAYOLU -PETEK PASTANESİ YANI İSKELE / İskele

 05428550015

 

 

 

10/06/2021 10:28
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, 10 Haziran, 2021, haberkıbrıs, kktc,
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