Nöbetçi Eczaneler (10 Kasım 2023)

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10/11/2023

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Nöbetçi Eczaneler (10 Kasım 2023)


LEFKOŞA BÖLGESİ:

AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 223 67 50

Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli

***

BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 16

Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa

***

YEŞİM ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0548) 870 84 42

Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne

***

NAZIM VARIŞ ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 821 30 88

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne

***

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

GİZEM KARAHASAN ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 364 84 94

Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa

***

ÖZNERGİS ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 365 24 92

Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı

GÜZELYURT BÖLGESİ:

UYUMSAL ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

DİLAN PUL ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

10.11.2023 (Cuma)

08:00 - 22:00

(0539) 109 95 77

Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele

 

10/11/2023 08:57
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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