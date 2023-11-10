Nöbetçi Eczaneler (10 Kasım 2023)
10/11/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
AYŞE BIYIKOĞLU ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 223 67 50
Şht.Hüseyin Amca Cad. N0:77 Dükkan 2 Gönyeli
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BEHAYİ YILMABAŞAR ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 16
Okullar Yolu Sokak. No:66 A Dış Kapı Küçük Kaymaklı Lefkoşa
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YEŞİM ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0548) 870 84 42
Karaoğlanoğlu Cad. Dükkan No: 160/3, Starlux Sinema yanı, Girne
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NAZIM VARIŞ ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 821 30 88
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. No:149 Alsancak Girne
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SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GİZEM KARAHASAN ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 364 84 94
Yeni Hastane yolu, Karting yanı, Tuzla, Gazimağusa
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ÖZNERGİS ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 365 24 92
Salamis Yolu Şıkm Prenses Karşısı
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
DİLAN PUL ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
10.11.2023 (Cuma)
08:00 - 22:00
(0539) 109 95 77
Mekanizi Cad. Royal Sun Residance İskele