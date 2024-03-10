Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2024)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
10/03/2024
LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇINARLI ECZANESİ
(0392) 225 23 60
Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası
FULDEN DONANGİL ECZANESİ
(0392) 228 25 72
Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı
ORHAN BERKE ECZANESİ
(0392) 223 31 21
Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ
(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13
Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne
PINAR KEKLİK ECZANESİ
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
EMİR ECZANESİ
(0392) 365 54 54
Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa
ÖZGE KALE ECZANESİ
(0392) 366 88 66
Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
NİLGÜN ECZANESİ
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ
BUĞRA ECZANESİ
(0392) 377 88 25
Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ
SULTAN TOPEL ECZANESİ
(0392) 330 17 20
Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele
KARPAZ BÖLGESİ
KARPAZIN ECZANESİ
(0539) 112 38 02
Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz