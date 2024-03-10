Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2024)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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10/03/2024

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Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2024)

LEFKOŞA BÖLGESİ

ÇINARLI ECZANESİ

(0392) 225 23 60

Güven Sok. 21 A Hamitköy Ekin Adademir arkası

FULDEN DONANGİL ECZANESİ

(0392) 228 25 72

Osman Paşa Cad. N0:29/B K.Çiftlik Lefkoşa- Mardo karşısı

ORHAN BERKE ECZANESİ

(0392) 223 31 21

Öğretmenler Cad. Hacı Ali Sitesi 3, Belça süpermarket arkası, Ateş kuruyemişleri arasından içeri, İrsen Küçük ortaokulu arkası, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZANESİ

(0392) 822 38 85 - (0548) 829 38 13

Karaoğlanoğlu cad. No:3 Storemax yanı, Girne

PINAR KEKLİK ECZANESİ

 (0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ

 (0392) 815 20 25

Ecevit Cad. No: 67/B, Yok Yoktur - Papageno yanı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

EMİR ECZANESİ

 (0392) 365 54 54

Gülseren Yolu Şafak Pazarlama No:2/ A Karakol Bölgesi Mağusa

ÖZGE KALE ECZANESİ

 (0392) 366 88 66

Şht.İbrahim Hasan Sok, Dükkan 4 China-Bazaar yanı - Günay taksi sırası, Ayluga Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

NİLGÜN ECZANESİ

 (0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

(0533) 841 95 78

Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

 (0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ

BUĞRA ECZANESİ

 (0392) 377 88 25

Dr. Fazıl Küçük Cad. Akdoğan, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ

SULTAN TOPEL ECZANESİ

 (0392) 330 17 20

Makenzi Cad. Dük. No: 6, Ottoman yanı, İskele

KARPAZ BÖLGESİ

KARPAZIN ECZANESİ

 (0539) 112 38 02

Şht.Mustafa H.Akdeniz Sokak No:4 YeniErenköy

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

 (0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

10/03/2024 08:52
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2024)
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