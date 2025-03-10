Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2025)
10/03/2025
LEFKOŞA BÖLGESİ
İSMET ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 15 40
Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa
SEYRANTEPE ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 28
Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa
YENİKENT ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 78
Belediye Bulvarı Uzuner Plaza No: 78, (Snake Offlicence yanı, Samsung Zorlu karşışı), Gonyeli / Yenikent
GİRNE BÖLGESİ
İPEK YÖNEY ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 76 56
Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne
MELİS UZUN ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 862 11 72
Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne
POSTACIOĞLU ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00
Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
ÖREN ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 34 57
Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)
VELİ NURLUÖZ ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 36 31
Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
UYUMSAL ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
DİLAN PUL ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 723 73 33
Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke
İSKELE BÖLGESİ
SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 35 02
Şht. Davut Sadık Sok., İskele
KARPAZ BÖLGESİ
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0533) 821 96 06
Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele
KARPAZIN ECZANESİ
10.03.2025 (Pazartesi)
08:00 - 20:00
(0539) 112 38 02
Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy