Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2025)

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10/03/2025

Nöbetçi Eczaneler (10 Mart 2025)

LEFKOŞA BÖLGESİ

İSMET ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 15 40

Bedreddin Demirel Caddesi No: 92 Önder AVM karşısında Ticaret Odası yanı, Lefkoşa

SEYRANTEPE ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 28

Atatürk Cad. 46 A Hamitköy Lefkoşa

YENİKENT ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 78

Belediye Bulvarı Uzuner Plaza No: 78, (Snake Offlicence yanı, Samsung Zorlu karşışı), Gonyeli / Yenikent

GİRNE BÖLGESİ

İPEK YÖNEY ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 76 56

Karaoğlanoğlu Cad. Faraçoğlu İşhanı No: 320 Karaoğlanoğlu Girne

MELİS UZUN ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 862 11 72

Işıl Sokak, Uzun Apt. No: 4, Kamiloğlu Hastanesi yanı, Girne

POSTACIOĞLU ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 11 00 - (0392) 815 41 00

Mustafa Çağatay Cad. Postacıoğlu Apt. 1, Girne Akçiçek Hastanesi karşısı, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ

ÖREN ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 34 57

Cengizhan yolu No: 91. Maraş bölgesi, Gazimağusa (Öztemur hırdavat ve Fidan marketin karşısı. Kombos meydanı)

VELİ NURLUÖZ ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 36 31

Döveç (48) Corner Park binası, Macro Süpermarket (yeni Lemar) arkası, Mağusa Arena Spor Kompleksi yanı, Sakarya, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ

UYUMSAL ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 30 05

Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ

DİLAN PUL ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 723 73 33

Ecevit Cad. Şafak Apt. Dük. No:2 Yeşilyurt Lefke

İSKELE BÖLGESİ

SEVİLAY PIRLANTA ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 35 02

Şht. Davut Sadık Sok., İskele

KARPAZ BÖLGESİ

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0533) 821 96 06

Livadya Apt.N0:3 Çayırova İskele

KARPAZIN ECZANESİ

10.03.2025 (Pazartesi)

08:00 - 20:00

(0539) 112 38 02

Şht. Mustafa H. Akdeniz Sokak No: 4, Yenierenköy

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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, haber, kıbrıs, kktc
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