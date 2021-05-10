Nöbetçi Eczaneler (10 Mayıs 2021)
KKTC Genelinde Nöçbetçi Eczaneler...
10/05/2021
LEFKOŞA
ABBASOĞLU ECZANESİ
ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa
03922271664
SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa
03922238675
EBRU BAŞAY ECZ
Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa
03922270242
GAZİMAĞUSA
GÜLOĞLU ECZANESİ
Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa / Gazimağusa
0392 365 38 68
AYŞEM ÇİL ECZANESİ
LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI / Gazimağusa
03923662026
GİRNE
MELİZ 2 ECZANESİ
Ordu Pazarı Karşısı Girne / Girne
8156566
AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ
Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne
GÜZELYURT
NİLGÜN ECZANESİ
25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt
03927143847
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke
05338419578
İSKELE
GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ
Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele
05391099577