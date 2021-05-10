Nöbetçi Eczaneler (10 Mayıs 2021)

KKTC Genelinde Nöçbetçi Eczaneler...

ads ads ads ads
10/05/2021

ads
ads
ads
Nöbetçi Eczaneler (10 Mayıs 2021)

LEFKOŞA

ABBASOĞLU ECZANESİ

 ŞhT.Mustafa Ruso Cad. N0:112 /D Yarim Gelinlik yanı Küçük Kaymaklı Lefkoşa / Lefkoşa

 03922271664

SEVAL ECZANESİ

 9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa / Lefkoşa

 03922238675

EBRU BAŞAY ECZ

 Mehmet Akif Cad.No:78/3 Dereboyu Lefkoşa / Lefkoşa

 03922270242

GAZİMAĞUSA

GÜLOĞLU ECZANESİ

 Mustafa Kemal Bulvarı Northerland Binaları Alasya Park Sitesi Eski Kaliland karşısı Dükkan:4 Mağusa / Gazimağusa

 0392 365 38 68

AYŞEM ÇİL ECZANESİ

 LARNAKA YOLU, GÜDER KASAP YOLU ÜZERİ, HALKEN APT, DR.ŞERİFE ZORBA KLİNİĞİ KARŞISI / Gazimağusa

 03923662026

GİRNE

MELİZ 2 ECZANESİ

 Ordu Pazarı Karşısı Girne / Girne

 8156566

AŞAR KARAOĞLANOĞLU ECZ

 Karaoğlanoğlu Cad. No:3 Ziraat Bankası ve Stormax Yanı Girne / Girne

GÜZELYURT

NİLGÜN ECZANESİ

 25 Ecevit Cad.Güzelyurt / Güzelyurt

 03927143847

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

 Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı / Lefke

 05338419578

İSKELE

GÖKBERK ALP YAKAR ECZANESİ

 Makenzi Cad. Cevizli Royal Sun Residence No:3 Doktorlar Sitesi Arkası İskele / İskele

 05391099577

 

 

10/05/2021 11:46
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Nöbetçi Eczaneler (10 Mayıs 2021
MANŞETLER

HK SAĞLIK

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.