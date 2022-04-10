Nöbetçi eczaneler (10 Nisan 2022)
10/04/2022
LEFKOŞA
PAPATYAM ECZANESİ
Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa
03922282330
CANEŞ ECZ
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
0392 225 52 20
SEVAL ECZANESİ
9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa
03922238675
GİRNE
AYŞEN ALTAN ECZANESİ
Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne
0533 858 52 08
EMİNAĞA ECZANESİ
Ziya Rızkı Cad. No:10
03928152248
KANDİL ECZANESİ
Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu
03928223842
GAZİMAĞUSA
LARNAKA YOLU ECZANESİ
15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa
03923661994
ULUÇAY ECZANESİ
Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı
03923652424
GÜZELYURT
ERİN ECZANESİ
Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt
03927147052
İSKELE
SULTAN TOPEL ECZANESİ
Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele
0392 3301 720
ÜST MESARYA
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa
0539 105 48 88
ALT MESARYA
KINAY ECZANESİ
Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy/Mağusa (Türkmenköy Köy Muhtarlığı yanı)
03923777070
KARPAZ
SAKINER ECZANESİ
YENİ ERENKÖY
03923744356
FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ
Livadya Apt.N0:3 Çayırova
05338219606
LEFKE
ŞİFA BILDIR ECZANESİ
Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı
05338419578