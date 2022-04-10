Nöbetçi eczaneler (10 Nisan 2022)

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10/04/2022

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Nöbetçi eczaneler (10 Nisan 2022)

LEFKOŞA

PAPATYAM ECZANESİ

Şht.Gültekin Şengör Sok. Dük.No:4 Kumsal Lefkoşa

03922282330

CANEŞ ECZ

Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy

0392 225 52 20

SEVAL ECZANESİ

9 Yavuz Konnolu Sok. Özel Başkent Hastanesi yanı Kermiya Lefkoşa

03922238675

GİRNE

AYŞEN ALTAN ECZANESİ

Mareşal Fevzi Çakmak Cad. N0:121/1 Lapta Girne

0533 858 52 08

EMİNAĞA ECZANESİ

Ziya Rızkı Cad. No:10

03928152248

KANDİL ECZANESİ

Karaoğlanoğlu Cad. E 48 Chichen Planet karşısı GAÜ Işıkları yanı Karaoğlanoğlu

03928223842

GAZİMAĞUSA

LARNAKA YOLU ECZANESİ

15 Ağustos Bulvarı Çanakkale Mh. 2.5 Mil Yolu No: 136/ B2 Gazimağusa

03923661994

ULUÇAY ECZANESİ

Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi (Cyprus Central Hospital) Acil Servis Giriş Karşısı, Sivil Savunma Yanı

03923652424

GÜZELYURT

ERİN ECZANESİ

Kutlu Adalı Bulvarı N0:41 Lemar Dük.Güzelyurt

03927147052

İSKELE

SULTAN TOPEL ECZANESİ

Makenzi Cad. Dük N0:6 Ottoman yanı İskele

0392 3301 720

ÜST MESARYA

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

Dr.Fazıl Küçük Cad. No: 30 Erülkü Süpermarket Anayolu üzeri Onalt Motors yanı Demirhan Lefkoşa

0539 105 48 88

ALT MESARYA

KINAY ECZANESİ

Mersinli Sok.No:C/4 Türkmenköy/Mağusa (Türkmenköy Köy Muhtarlığı yanı)

03923777070

KARPAZ

SAKINER ECZANESİ

YENİ ERENKÖY

03923744356

FATMA KAHYAOĞLU ECZANESİ

Livadya Apt.N0:3 Çayırova

05338219606

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ

Fuat Yakup Sok.Denizli N0:1/1 Gemikonağı

05338419578

10/04/2022 11:17
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TAGS: Nöbetçi eczaneler (10 Nisan 2022)
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