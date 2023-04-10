Nöbetçi Eczaneler (10 Nisan 2023)

Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...

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10/04/2023

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Nöbetçi Eczaneler (10 Nisan 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

EBRU BAŞAY ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 227 02 42

Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa

***

GÖNYELİ ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

***

YEŞİM ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 225 69 18

Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

GİRNE ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 14 47

Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

***

GÜNAY VARIŞ ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 25 85

Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum

***

ŞİFALI ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 846 33 30

Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

SAKARYA ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 29 89

Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa

***

VEZİROĞLU ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 365 69 77

Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

10.04.2023 (Pazartesi)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

10/04/2023 09:10
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TAGS: Nöbetçi Eczaneler, eczane, KKTC, Nöbetçi, Eczaneler
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