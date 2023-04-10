Nöbetçi Eczaneler (10 Nisan 2023)
Ülke genelinde nöbetçi eczaneler listesi...
10/04/2023
LEFKOŞA BÖLGESİ:
EBRU BAŞAY ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 227 02 42
Mehmet Akif Cad. No:78/3, Dereboyu, Lefkoşa
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GÖNYELİ ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
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YEŞİM ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 225 69 18
Şht. Kemal Ünal Cad. Eser Apt. B Blok, Metropol Süpermarket karşısı, Taşkınköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
GİRNE ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 14 47
Işil Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne
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GÜNAY VARIŞ ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 25 85
Uğur Mumcu Cad. Bekir Paşa İşMerkezi N0:1 Karakum
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ŞİFALI ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
SAKARYA ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 29 89
Narli Sok., Mağusa Tıp Merkezi Hastanesi yanı, Sakarya, Gazimağusa
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VEZİROĞLU ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 365 69 77
Anafartalar Cad. Alibey Apt.N0:2 Karakol İlkokulu Yolu Karakol Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
10.04.2023 (Pazartesi)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele